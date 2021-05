Dopo un anno di Pandemia come stanno gli adolescenti? Tavola Rotonda covid19 under19 il 27 Maggio

Dopo un anno di Pandemia come stanno gli adolescenti?

Per riflettere e dialogare sui bisogni degli adolescenti, compresi quelli più fragili e con bisogni educativi speciali, a partire dall’esperienza di Foggia e Provincia, ALDIA organizza la tavola rotonda “Covid 19 Under 19. Adolescenza in pandemia tra inclusione e socialità.

L’evento, in programma giovedì 27 maggio alle ore 18.00, sarà digitale e trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook di Aldia.

L’incontro sarà un dialogo a più voci che vedrà coinvolti medici e psichiatri, mondo della scuola, associazioni, cooperative e compagnie teatrali che operano sul territorio di Foggia e Provincia.

Il Programma

Ad aprire la tavola rotonda sarà il Presidente della Cooperativa Sociale Aldia Mattia Affini.

A fare un’analisi e una riflessione multidisciplinare sulla salute fisica e psicologica degli adolescenti, con particolare attenzione alle conseguenze delle restrizioni, saranno il dott. Pasquale Conoscitore, Segretario provinciale FIMP Foggia – Pediatra di famiglia e la dott.ssa Albacenzina Borelli, Dirigente medico ASL – Dipartimento di Salute Mentale – Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con la dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia, si farà il punto sulla frequenza scolastica in presenza, sulla didattica a distanza, sull’inclusione e sulla dispersione scolastica.

Non mancherà uno sguardo al futuro per provare a dare un senso al presente e cercare di ripartire proprio dagli adolescenti.

Sarà poi dedicato spazio ai progetti e alle iniziative messi in campo sul territorio in risposta ai bisogni degli adolescenti emersi durante la pandemia.

Interverranno Mara Mundi, Bibliotecaria esperta in promozione della lettura, Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”; Maurizio Alloggio, Presidente di iFun, associazione di promozione sociale di genitori di figli con autismo e disturbi psicosensoriali; Marco Di Sabato, Presidente della Cooperativa Sociale Paidòs; Massimo Rosario Marino, Presidente dell’Aps Sacro Cuore – capofila del progetto Rigenerazioni; Stefania Marrone, drammaturga e formatrice – compagnia teatrale Bottega degli Apocrifi.

A rappresentare gli studenti e gli adolescenti del territorio saranno Giada Panunzio, caporedattrice del giornale ilSottoSopra, I.T.E. “Blaise-Pascal” di Foggia e Rita di Ponte, redattrice del giornale Il NotaR…TUTTO, Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” di Foggia.

A moderare la tavola rotonda sarà la giornalista Danila Paradiso.

Scarica il Programma della Tavola Rotonda con tutte le informazioni necessarie!

Per partecipare basta collegarsi a una delle nostre piattaforme social, dove ritrasmetteremo l’incontro in diretta da Foggia.

DIRETTA FACEBOOK: Aldia Cooperativa Sociale

DIRETTA YOUTUBE: ALDIA Cooperativa Sociale