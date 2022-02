Dopo mesi ripristinati gli ascensori dell’Ospedale di Manfredonia. Piazzolla: “Grande attenzione verso il San Camillo”

Sono nuovamente operativi i due ascensori del Presidio Ospedaliero di Manfredonia di cui era stato accertato il malfunzionamento nelle scorse settimane.

Lo rende noto il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla.

In un caso, si è trattato di un blocco causato da anomalie di funzionamento delle parti elettroniche che sono state ordinate e sostituite. L’ascensore ha ripreso il regolare funzionamento già dal 25 gennaio scorso.

Per il ripristino della corretta funzionalità del secondo impianto, invece, è stata necessaria una attività di manutenzione straordinaria che ha richiesto tempi più lunghi a causa della necessità di ordinare e sostituire tutta la meccanica di sollevamento.

Anche in questo caso, è stato necessario attendere i tempi tecnici di consegna delle nuove componenti da parte dei fornitori.

Da lunedì scorso, conclusi i lavori di sostituzione delle componenti danneggiate, anche il secondo ascensore è nuovamente operativo.

Si precisa che il malfunzionamento dei due ascensori (impianti, peraltro, secondari) non ha mai influito sulla regolare mobilità delle persone all’interno della struttura ospedaliera.

Utenti e operatori, infatti, hanno continuato a spostarsi senza alcun disagio da un piano all’altro grazie alla presenza di ulteriori dodici ascensori perfettamente funzionanti, alcuni dei quali posizionati a meno di un metro di distanza da quelli temporaneamente bloccati.

Continuano intanto i lavori di riorganizzazione dell’assistenza: la Direzione è impegnata a concretizzare e mettere a sistema le esperienze avviate positivamente durante la pandemia proprio a Manfredonia.

“Stiamo lavorando – spiega Piazzolla – ad un nuovo modello assistenziale ospedaliero all’interno del quale il Presidio di Manfredonia ha un ruolo strategico. Stiamo potenziando l’offerta assistenziale anche attraverso l’implementazione dell’attività di Day Service con la collaborazione delle Strutture Complesse di Oftalmologia, Urologia, Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale di Cerignola e ai loro rispettivi direttori Vincenzo Russo, Alessandro D’Afiero e Gennaro Annunziata. Contemporaneamente, abbiamo acquistato nuove apparecchiature per un importo di circa un milione di euro, destinate in via esclusiva proprio al rinnovo della dotazione tecnologica del Presidio Ospedaliero di Manfredonia”.

Tra le varie attrezzature acquistate, sono in consegna:

Un tavolo radiologico telecomandato;

Attrezzature di diagnostica per immagini e un letto operatorio per interventi di chirurgia ortopedica;

Holter dinamici e pressori con relativi sistemi di refertazione (consegna prevista entro metà febbraio);

Apparecchiature per Oculistica;

Apparecchiature per Ginecologia e Ostetricia;

Una piattaforma per l’esecuzione di biopsie a potenziamento del mammografo preesistente.

Sono stati già consegnati e sono operativi:

Venti ECG carrellati di ultima generazione;

Quattro monitor defibrillatori assegnati alle strutture di Ostetricia e Ginecologia, Anestesia e Rianimazione, Medicina Interna, Cardiologia;

Attrezzature POCT per il Laboratorio Analisi;

Due “letti bilancia” per il Servizio di Dialisi;

Un emogasanalizzatore, tre monitor multiparametrici, tre defibrillatori e 5 ECG per il Pronto Soccorso.

Tutto ciò, a conferma della grande attenzione riservata dalla Direzione Generale al Presidio Ospedaliero di Manfredonia e all’intera comunità di cittadine e cittadini.

Foggia,

08.02.2022