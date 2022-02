Dopo il Covid, arrivano anche i negazionisti della guerra

Nel tripudio di fake news e farneticanti teorie che circolano sul web, sta prendendo piede anche l’ultima “creatura” del fondo di barile della rete: l’invasione russa dell’Ucraina non esiste.

Lo avrete notato anche sulla nostra pagina Facebook diversi utenti commentare con “fake”, “fake news”, “foto valsa”, “video falsi” ogni notizia riguardante la guerra che si sta consumando nell’est europeo.

Come tutte le teorie complottistiche, anche questa prende piede su canali Telegram.

Non ce ne sarebbe bisogno, ma se proprio non ci fidassimo dei media di mezzo mondo, potremmo seguire il consiglio del sito di debunking Bufale.net, che propone ai “negazionisti della guerra” un semplice esercizio. Ossia collegarsi live a una delle decine e decine di webcam a Kiev. Le immagini mostrano una metropoli deserta, che riporta alla memoria i giorni del primo lockdown. Gli unici a transitare per le strade della capitale ucraina sono pattuglie della polizia e mezzi militari.