Dopo due anni riapre il Teatro Garibaldi a Lucera. 4 appuntamenti con “PrimaVera” dal 14 aprile

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Lucera ilprogramma di PrimaVera Garibaldi 2022 con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio per la stagione di prosa del Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Queste le dichiarazioni: Giuseppe Pitta, sindaco del Comune di Lucera: «Sono felice di poter dare seguito a questo progetto, nonostante la pandemia ci abbia ostacolato e fermato. La presenza di Gifuni è da sempre per il nostro territorio sinonimo di qualità. Questa stagione riuscirà a riempire il cuore dei lucerini, grazie anche all’apporto importante del Teatro Pubblico Pugliese».

Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese: «Dopo due anni di chiusura ritorna la stagione Teatrale al Garibaldi, anche per dare un sostegno concreto ai lavoratori di questo settore, e affrontiamo questa sfida con grande determinazione. Lucera sta vivendo un momento di difficoltà, ma nonostante questo c’è la volontà di tutti a continuare programmando rassegne ed iniziative di qualità. Grazie a Gifuni che dà valore e continuo sostegno all’azione culturale della città».



Fabrizio Gifuni, direttore artistico del programma di PrimaVera Garibaldi: «Per me compiere questo lavoro sul territorio significa gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma anche quest’anno, nonostante le criticità, abbiamo deciso di non interrompere questo filo: il lavoro di Primavera al Garibaldi. In questo momento c’è bisogno che i corpi tornino a stare insieme e il Teatro è il luogo in cui ciò può accadere».

Dii seguito la scheda di presentazione del programma e le schede degli spettacoli. Info: www.teatropubblicopugliese.it