Dopo dieci anni vede la luce la mostra tematica e didattica della Cultura del Mare – Le foto

2012 – 2022, Manfredonia inizia finalmente a non voltare più le spalle al suo mare, puntando forte sulla sua cultura, storia ed economia per un definitivo rilancio della città in coerenza con la sua identità e potenzialità.

Con orgoglio e soddisfazione oggi, dopo dieci lunghi anni – grazie all’impegno sinergico dell’Amministrazione comunale, Provincia di Foggia ed Autorità Portuale – ha visto finalmente la luce la mostra tematica e didattica della Cultura del Mare allestita dall’ omonima Associazione del Presidente Giovanni Simone.

Reperti e tecniche di pesca della marineria, modellistica e cantieristica navale, conchiglie del Golfo e del Gargano, acquari marini, il mondo dei cetacei, il delfino Filippo, biblioteca e fototeca del mare.

Queste le sezioni della mostra ubicata al piano terra dell’Ipeoa ‘M.Lecce’ affacciato su Viale Miramare che resterà visitabile per tutta l’estate il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 17 alle 20. Ringrazio per la presenza Nicola Gatta (Presidente della Provincia di Foggia), Giuseppe Turiano (Comandante della Capitaneria di Porto, che ha organizzato la “Settimana Blu”), il vicesindaco Giuseppe Basta, l’Assessore comunale allo Sviluppo Antonio Vitulano, la consigliera provinciale Liliana Rinaldi, i consiglieri comunali Mary Fabrizio, Sara Delle Rose, Francesco Riganti, la categoria dei pescatori ed armatori, i docenti e gli studenti dell’Istituto “M.Lecce” e le scolaresche degli Istituti Comprensivi.

Un grazie particolare all’Associazione “Centro Cultura del Mare” per aver tutelato e valorizzato le migliaia di preziosi reperti appartenenti alla nostra identità e storia, indissolubilmente legata per sempre al mare.Cari giovani, il futuro di Manfredonia riparte da qui, ora, tutt’insieme.

Ho voluto fortemente questo grande passo in avanti compiuto oggi, sono questi gli unici investimenti utili che vale la pena fare per lo sviluppo del territorio. Questa mostra è il primo prezioso scrigno aperto, ne seguiranno tanti altri. Manfredonia si apre al mondo con la sua bellezza ed unicità.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia