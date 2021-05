Dopo 22 anni Foggia è pronta ad accogliere il giro d’Italia, domani la tappa Foggia-Guardia Sanframondi (BN)

Dopo 22 anni è pronta ad accogliere il giro d’italia. Domani la carovana partirà proprio da Foggia, per l’ottava tappa Foggia-Guardia Sanframondi (in provincia di Benevento). Questa sarà l‘unica tappa al Sud della più importante competizione ciclistica nazionale.

L’ultima volta fu nel 1999 quando fu sia arrivo che partenza a Foggia. Ovviamente la città si prepara ad accogliere la carovana rosa. Il livello di difficoltà è medio-alto, fra salite e tratti in discesa. Centosettanta i chilometri da percorrere. Partenza prevista in tarda mattinata, tra le 12 e le 13, dalla Villa comunale, in piazza Cavour.

Il sindaco dimissionario Franco Landella, con una ordinanza firmata oggi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, per sabato 15 maggio, in occasione della partenza dell’ottava tappa del 104esimo Giro d’Italia.

Guarda i dettagli della tappa: https://www.giroditalia.it/tappe/tappa-8-del-giro-ditalia-2021-foggia-guardia-sanframondi/