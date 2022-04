DONPASTA IN PUGLIA

Se hai un problema aggiungi olio

Gargano, 19 aprile 2022

Donpasta inizia il suo viaggio in Puglia da casa sua, cucinando una Tiella riso patate e cozze. Poi si inolia nella questione nodale del canto, friggendo peperoni con le sorelle Gaballo di Nardò, conoscitrici del canto polifonico e cucinando una minestra di mugnoli con i Sud Sound System. Andremo a Brindisi a preparare le pitture con la signora Anna, a Bari Vecchia con Carmela a fare le orecchiette con il sugo di bragiole e a Taranto a raccogliere e preparare le cozze con la famiglia Galasso e Mimmo Santovito. PEr chiudere finiremo in festa, con gli organizzatori del Carpino Folk Festival, Il Reverendo Podolico Luciano Castelluccia e la famiglia Facenna di Carpino mangiando il pane cotto e in Salento con Tobia Lamare, Pino del Luca, Gabriele Blandini e Miss Michela, tra polpette di cavallo, turcinieddhri e Pampasciuni.

Se hai un problema aggiungi olio è la prima serie tv di donpasta.

Dieci puntate su dieci regioni per raccontare la cucina popolare italiana.

Daniele De Michele donpasta regista, dj, economista, considerato dal New York Times, “uno dei più inventivi attivisti del cibo”, svela per la prima volta il suo incredibile archivio di cucina.

Dopo aver girato l’Italia intera per incontrare nonnine, contadini, musicisti mette su una sorta di Rock’n’Roll Circus del cibo, in un costante alternarsi di jam session registrate dal vivo e immagini di ricette antichissime fatte da persone anziane. Un racconto sincero delle radici della cucina italiana attraverso la cosa che gli italiani meglio sanno fare: stare in compagnia mangiando, bevendo e cantando. Un modo leggero ma accurato di agganciarsi alla memoria e alle tradizioni.