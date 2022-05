Donne vittime di violenza, a Foggia entra nel vivo ConfiDance

È entrato nel vivo e terminerà il 25 giugno all’auditorium Santa Chiara con lo spettacolo “A Salire le Stelle”, liberamente tratto dalla Divina Commedia. “Confidance” è una serie di incontri di danza e di teatro, finanziati dalla fondazione Megamark, rivolti a donne di Capitanata vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di ‘fuoriuscita’ e di consapevolezza di sé stesse.

Le ragazze, sotto la guida dell’associazione OrEx Dance Tribe, capitanata da Francesca Trisciuoglio Capozzi e del centro antiviolenza Impegno Donna, guidata da Franca Dente, stanno lavorando alacremente e con grande impegno e gioia per questo saggio finale, ma soprattutto per condividere le proprie esperienze in un clima sereno. Il corpo di chi ha subito episodi di violenza si sta riscoprendo come centro di gesti che comportano piacere e gioia.