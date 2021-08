Donna in stato confusionale rintracciata dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, gli Agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia hanno notato, sul marciapiede del primo binario di stazione, una signora in ciabatte da notte, priva di bagagli, in chiara difficoltà. La donna, che agli agenti ha riferito che era partenza per il Nord Italia, non è stata in grado di fornire le proprie generalità, per cui è stata accompagnata negli uffici di polizia.

Nel corso degli accertamenti è emerso che la signora, una 64enne della provincia di Foggia, si era allontanata dalla propria abitazione nelle primissime ore della mattina, ed i familiari ne avevano denunciato la scomparsa, informando la Questura.

L’intervento dei poliziotti ha scongiurato evidenti situazioni di rischi e disagio. La donna è stata poi affidata ai familiari.