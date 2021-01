Donna deceduta dopo dimissioni dal Pronto Soccorso di San Severo, avviata indagine

In riferimento al decesso di una donna di 56 anni dopo le dimissioni dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Severo, il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla, informato del tragico evento, ha avviato una indagine conoscitiva per accertare le attività sanitarie poste in essere dal personale aziendale.

Nell’esprimere la piena vicinanza ai familiari per la perdita subita, la Direzione manifesta la massima disponibilità e fiducia nella Magistratura per le indagini di rito e resta in attesa di ulteriori decisioni.