Donazioni online, in pochi clic puoi ridare speranza

Ci sono diversi modi per essere generosi, contribuendo a fare la differenza. Uno di questi è fare donazioni online per aiutare i più bisognosi, per sostenere la ricerca in campo medico per la cura di particolari malattie, per ridare speranza a chi ha perso tutto (a seguito di calamità naturali, eventi bellici, ecc.), per omaggiare la memoria di chi non c’è più e per tante altre ragioni. È un modo molto efficace per poter raccogliere fondi, dato che consente a chiunque, ovunque sia, di usare i supporti tecnologici (pc, tablet, cellulari) per collegarsi al sito dell’ente a cui destinare la donazione, compilare il relativo modulo con i dati bancari e dare il proprio contributo usando la carta di credito in pochi istanti. Puoi donare anche con un messaggio solidale, inviando un sms al numero indicato dall’associazione di beneficienza. In questo caso il costo varia a seconda dell’operatore telefonico.

Le destinazioni delle donazioni online

Come dicevamo, ognuno può avere a cuore diverse situazioni per cui possa decidere di fare una donazione regolare, cioè destinare una determinata somma di euro al mese per una buona causa. Per esempio, si può voler contribuire per dare un sostegno economico alle associazioni che sono in prima linea nella cura e nell’assistenza di pazienti affetti da gravi patologie oppure per la ricerca di nuove cure. Fondamentale, infatti, fare donazioni online per sostenere non solo le attività di aiuto diretto ai malati, ma anche i ricercatori, affinchè questi possano trovare le cause del male, identificarne gli effetti a lungo termine e trovare cure sempre più efficaci. Un’altra forma di donazione importante è quella per aiutare chi fugge da Paesi in guerra, i profughi in fuga da terre povere o chi è in prima linea per fronteggiare l’emergenza pandemica. Si possono fare anche donazioni online in memoria di una persona cara deceduta o per partecipare a progetti solidali.

Come si fa una donazione online

Dopo aver scelto a chi destinare la propria donazione online diventa veramente semplice concretizzarla. È sufficiente, infatti, inserire i dati bancari del destinatario, scegliere il metodo di pagamento e effettuare la donazione. Al termine dell’operazione si riceve una copia della transazione effettuata, insieme a una lettera di ringraziamento.

Regali solidali online

Quando si parla di donazione online non è da intendere solo il contributo che passa da un conto corrente all’altro, ma si può anche optare per un regalo solidale: kit per il parto o per il trattamento contro la malnutrizione, acquisto di vaccini nelle aree del Terzo Mondo, magliette, borracce e tanti altri prodotti possono diventare mezzi di solidarietà. Basta infatti comprarne uno e il ricavato verrà devoluto alle associazioni benefiche scelte. Persino un’occasione personale e una celebrazione possono trasformarsi in un gesto di solidarietà. Infatti, si può scegliere di festeggiare il battesimo, la comunione, la cresima o il matrimonio regalando agli invitati una bomboniera solidale, così da coinvolgere amici e parenti in una donazione, invitandoli anche, volendo, a contribuire a loro volta, dando ancora più valore a un giorno speciale.