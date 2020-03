Donazioni Coronavirus: conto corrente unico per il Sistema Sanitario Regionale

DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA:

UN CONTO CORRENTE UNICO PER SOSTENERE IL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Anche in Puglia, come in numerose parti d’Italia, un moto spontaneo dal basso ha dato impulso a numerose raccolte fondi per supportate il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza Coronavirus-Covid 19.

Per rendere trasparenti e diffuse sull’intero territorio regionale queste donazioni, la Regione Puglia ha istituito, a cura della Sezione Protezione Civile che lo gestirà, un conto corrente sul quale convogliare le raccolte di fondi già avviate e che resterà aperto per tutti coloro che dall’Italia o dall’estero desiderino fare una donazione.

IBAN IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029

Intestato a REGIONE PUGLIA

Causale DONAZIONI CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA

Ringrazio tutti i cittadini per aver messo in moto spontaneamente questa catena di aiuti. Chi vuole dare una mano agli sforzi del sistema sanitario pugliese può da oggi utilizzare questo Iban ufficiale per le donazioni, che ci è stato richiesto da molti e che permetterà di agire imparzialmente sul territorio pugliese, in modo trasparente, a seconda delle necessità più urgenti.