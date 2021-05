Donato materiale ludico-didattico alla Struttura Complessa di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia

Oggi, 5 maggio, grazie all’organizzazione di volontariato ‘L’Ottagono di Foggia’ del Presidente Matteo Tricarico, in collaborazione con SOL.ID Onlus, è stato donato un importante quantitativo di materiale ludico-didattico alla Struttura complessa di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi.

In questo particolare periodo per la pandemia da Covid-19, si avverte maggiormente il dovere morale di pensare ai piccoli pazienti ricoverati, cercando di regalare loro un sorriso e un po’ di spensieratezza. Sono stati donati libri, giochi e cancelleria per i bambini, che potranno così trascorrere momenti più lieti e spensierati impegnando parte del loro tempo in piccole parentesi colorate di divertimento.

Hanno partecipato al momento di incontro per la donazione il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti Dott. Vitangelo Dattoli, la Direttrice della Struttura Affari Generali e Privacy del Policlinico Riuniti Dott.ssa Laura Silvestris, il Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Prof. Angelo Campanozzi, il Presidente dell’organizzazione di volontariato ‘L’Ottagono’’ Matteo Tricarico, il vicepresidente della Protezione Civile – Foggia Vincenzo D’Addetta, Michelangelo Rubino e Maurizio L’Episcopia, volontari di L’Ottagono e Damiano Crudele dell’ Onlus SOL.ID.

“Vogliamo ringraziarvi per questo nobile gesto nei confronti dei bambini – ha dichiarato il Commissario Straordinario Dott. Vitangelo Dattoli – E’ anche attraverso questi impegni di generosità che il nostro Policlinico offre stimoli ed occasioni di crescita culturale in momenti difficilissimi come quello che stiamo attraversando”.



“In questo momento di forte distaziamento sociale, recuperare del tempo per le vecchie abitudini deve essere una priorità – ha aggiunto Tricarico. E’ l’occasione per far riavvicinare i bambini alla lettura, lasciando da parte i giochi elettronici che ormai sono diventati una costante della vita. Il nostro augurio è quello di rendere meno noiosa una giornata in ospedale”.