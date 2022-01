Donati giocattoli ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia

Questa mattina ai piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria del Policlinico Riuniti di Foggia sono stati donati giocattoli dai dipendenti di Rossogargano, azienda tra le più importanti del territorio.

“E’ un modo per sentirsi più vicini a chi soffre e a chi non può trascorrere il periodo delle festività come avrebbe desiderato” – ha sottolineato Giuseppe Stasi, Direttore Commerciale Rossogargano, in rappresentanza di tutti i dipendenti dell’azienda foggiana, per i quali i valori della solidarietà e della famiglia sono elementi indissolubili dall’impegno produttivo.

“Gesti come questi esprimono estrema sensibilità da parte di chi li compie e rappresentano sempre una spinta ad operare con maggiore vigore ed entusiasmo”- ha dichiarato il Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Universitaria Prof. Angelo Campanozzi, che ha ringraziato per la sensibilità dimostrata i dipendenti dell’Azienda Rossogargano.