Donati due defibrillatori per la comunità di Mattinata, dall’Avis della città

Sono già state posizionate le teche per i defibbrillatori mentre Mercoledì 13 gennaio saranno ufficialmente consegnati al Comune di Mattinata alle ore 10.00 i due defibrillatori, Subito dopo saranno allocati nelle teche a disposizione di tutti.

“Speriamo che rimarranno sempre lì e che non debbano essere mai utilizzati. Sono fiducioso che in futuro ed in caso di necessità li troveremo sempre lì pronti per fare la differenza tra la vita e la morte. Abbiamone cura.” Le parole di Michele Prencipe Presidente Avis Mattinata











I due defibrillatori automatici per adulto ed uso pediatrico ci sono stati consegnati. Nei prossimi giorni saranno consegnati al Comune di Mattinata per l’acquisizione al patrimonio comunale e posizionati nei pressi delle due Farmacie. Farmacia Sansone e Farmacia del Corso Il Comune sta organizzando un corso di formazione per l’utilizzo degli stessi. Il corso è rivolto agli Operatori della Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, volontari della Protezione Civile, farmacisti e rappresentanti dell’associazionismo.

Nel momento in cui dovessi trovarmi in presenza di una persona priva di sensi, che non respira e non ha battito cardiaco, devo fare due cose:

– CHIAMARE SUBITO IL 118

– REPERIRE UN DEFIBRILLATORE

In attesa del 118 che avrò chiamato, se ho disponibile un defibrillatore cosa faccio? Non lo utilizzo perché non sono abilitato? Se una persona è in arresto cardiaco bisogna intervenire entro pochi minuti. Sono consapevole che se non utilizzo il defibrillatore quella persona molto probabilmente non ce la farà. Io personalmente non ci penserò nemmeno un istante ed utilizzerò il defibrillatore. Sicuramente il defibrillatore automatico, qualora applico gli elettro di, è sicuro che se non rileva la necessità di dare la scarica, non darà nessuno shock. Non c’è nessuna possibilità di poter intervenire manualmente per poter modificare l’automatismo per cui è programmato. Pertanto, non potrà mai essere pericoloso. Io non ho alcuna competenza professionale, perciò queste mie considerazioni sono molto e solo personali. Quindi ogni mia azione in caso di necessità sarà solo e sempre mia la responsabilità. Pertanto, sia chiaro che queste mie considerazioni non vogliono assolutamente incoraggiare alcuno all’utilizzo del dispositivo se non ha specifiche competenze. Responsabilmente, però, mi sento di affermare che è meglio un cattivo processo che un bel funerale. Tra la vita e la morte, io scelgo la vita. Astenersi dal poter fare e non fare, io lo farò sempre. Perché se avrò dato una chance di vita ad una persona, per i processi ci sarà sempre il tempo per affrontarli.

Domenica 17/01/2021 presso il POLIAMBULATORIO ASL di Mattinata dalle ore 08,30 alle ore 11,30 è previsto il primo appuntamento di questo nuovo anno per la donazione di sangue.

CORAGGIO: coloriamo il futuro di SOLIDARIETÀ.

Foto e testo dal profilo facebook Avis Mattinata