DONA CHE TI TORNA:

LA CAMPAGNA DI DONAZIONE SANGUE 2022

DI CROCE ROSSA ITALIANA

Il comitato territoriale di Manfredonia attivo per la campagna regionale di donazione. La raccolta è in collaborazione con i Centri Trasfusionali del San Camillo e di Casa Sollievo della Sofferenza.

“Croce Rossa porta sul territorio, per la prima volta, una delle campagne storiche della nostra Associazione: la donazione sangue. È una attività alla quale teniamo molto per il duplice valore che riveste, sia per chi riceve che per chi dona. È un gesto dal significato morale e umano molto importante e al quale siamo fiduciosi che i cittadini aderiranno in maniera importante, diventando donatori sangue di Croce Rossa e contribuendo significativamente alla raccolta”.

Con queste parole il presidente del Comitato Territoriale di Manfredonia, Andrea Nobile, presenta la campagna 2022 di Croce Rossa “Dona che ti torna!”, che culminerà nella giornata di domenica 22 maggio presso il Centro Trasfusionale del P.O. San Camillo di Manfredonia.

Il sangue

Una trasfusione di sangue è una terapia salvavita. Il sangue è indispensabile per le strutture ospedaliere ed extra ospedaliere, nella maggior parte degli interventi chirurgici, incidenti e trapianti d’organo, nella cura delle malattie croniche oncologiche ed ematologiche, così come il plasma serve a produrre medicinali salvavita, i cosiddetti plasmaderivati, come l’albumina o le immunoglobuline.

“Per scongiurare la mancanza di sangue o di plasma presso i centri preposti su tutto il territorio nazionale – ha proseguito il presidente Nobile – è importante donare con costanza durante tutto l’anno. Di pari importanza è poter avere a disposizione quanti più donatori è possibile, proprio per poter garantire i quantitativi necessari per le esigenze ordinarie e straordinarie delle strutture sanitarie. Diventare donatore è un gesto di solidarietà per gli altri ed è utile per se stessi”.

Chi può donare sangue?

Tutti gli individui dai 18 ai 65 anni, in buone condizioni di salute, senza particolari patologie e senza abitudini di vita a rischio, con un peso corporeo di almeno cinquanta chilogrammi può essere un donatore di sangue. Prima della donazione si è sottoposti a visita medica e il sangue è sottoposto ad analisi preliminari per verificare la salute del donatore e, di conseguenza, del suo sangue. Prima di compiere la donazione, è consigliato assumere una colazione leggera.

Per informazioni e per aderire alla campagna:

Comitato Territoriale CRI di Manfredonia

Andrea Nobile – Presidente (339.8002102)

Simona Dado – Volontario referente di attività (345.1653358)

ANTONIO BEVERELLI

Responsabile comunicazione

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DI MANFREDONIA