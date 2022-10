Domenica il sorteggio di Euro 2024

Gli Azzurri di Roberto Mancini, che arrivano dalla qualificazione alla Final Four di Nations League, attendono di veder tracciato il proprio percorso verso EURO 2024, in programma in Germania. Domenica 9 ottobre, alle 12 a Francoforte (diretta Rai2 e Sky Sport), si svolgerà il sorteggio della fase di qualificazione, al via nel marzo prossimo. La Germania, nazione ospitante, è già qualificata di diritto alla fase finale, con le 53 nazionali partecipanti (suddivise in sette fasce in base alla classifica generale della Nations League 2022-23) che verranno sorteggiate in dieci gironi: sette raggruppamenti da cinque e tre da sei. L’Italia, campione d’Europa in carica dopo il trionfo dello scorso anno a Wembley, sarà in prima fascia e sicuramente inserita in un girone da cinque squadre: questo perché nella finestra di giugno sarà impegnata nelle finali di Nations League in programma nei Paesi Bassi.

Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde si qualificheranno alla fase finale, con i tre posti rimanenti che saranno decisi dagli spareggi in programma nel marzo 2024. In seguito alla decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio scorso e confermata dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio, la Russia non è inclusa nel sorteggio per le qualificazioni a EURO 2024. A rappresentare l’Italia al sorteggio di Francoforte saranno il Presidente federale Gabriele Gravina e il Ct Mancini.