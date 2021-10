Domenica alle 18.15 il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia in diretta Sky contro Ciampino

Reduce dalle prime due sconfitte in campionato ma comunque caratterizzate da buone prestazioni, il teambiancoceleste torna nuovamente sul parquet. Domenica 17 ottobre, infatti, alle ore 18.15, il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia recherà visita alla forte formazione laziale del Ciampino Aniene, nella terza giornata di serie A del campionato di calcio a 5. Gli uomini di misterIbanes hanno collezionato 4 dei 6 punti in palio nelle prime due giornate, frutto della sonante vittoria interna per 8-3 all’esordio e del pari esterno per 4-4 al PalaCercola contro il Napoli Futsal. La formazione giallonera-rossoblu, dopo un avvio così promettente, si candida ad essere la sorpresa dell’anno grazie a campioni di calibro internazionale, come Wilde, Divanei e talenti come Pina e Portugatra gli altri.

Il match è stato selezionato come incontro televisivo del turno e pertanto scenario dell’incontro sarà la splendida cornice della Emilia Romagna SkyArena in quel di Salsomaggiore Terme, in una vetrina mediatica importantissima per l’intero movimento e la nostra formazione. La truppa di mister Massimiliano Monsignori seppur al palo in classifica, si presenta sul parquet consapevole di potersela giocare alla pari e strappare i primi punti del campionato a patto di finalizzare maggiormente sotto porta la gran mole di gioco prodotta.

I sipontini, con progressi graduali ma evidenti, per la trasferta in terra romagnola avranno tutti a disposizione. Tornare da questa gara con un risultato positivo sarebbe rinfrancante per tutto l’ambiente in vista dei difficili prossimi impegni e per dare un segnale al campionato.

Mattia Raguso: “Lo spogliatoio sta reagendo in maniera positiva nonostante le due sconfitte. Purtroppo abbiamo raccolto zero punti dopo due buone partite, ma stiamo lavorando sodo, con la giusta concentrazione e soprattutto con grande impegno e dedizione. Domenica ci aspetta un’altra partita complicata. Loro vengono da due gare importanti, e hanno dimostrato di avere una squadra completa. Wilde non ha bisogno di presentazioni, è un giocatore di un altro pianeta. Per quanto riguarda la preparazione della partita, in questo periodo pieno di incontri non è semplice farlo al meglio, ma ci stiamo mettendo la solita attenzione per arrivare pronti e dare il massimo. Nei primi due match siamo stati evidentemente imprecisi sotto porta, ma la mole di gioco creata ci permette di continuare a lavorare in maniera positiva, consapevoli del fatto che siamo una squadra importante. Cercheremo a tutti i costi di invertire questo trend negativo e di raccogliere i primi punti della nostra stagione”.

Diretta Sky Sport can.202, domenica 17 ottobre, a partire dalle 18:15.

Area comunicazione- Futsalcommunication.