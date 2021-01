Domenica 24 gennaio 1993, appuntamento al Pantheon!

Che belli i tuffi indietro nel tempo! Questa locandina pubblicata dal Dj Roberto Vitrani ci riporta ad una domenica 24 gennaio di qualche anno fa. Era il 1993, quando gli adulti di oggi erano ancora dei ragazzi con tanta voglia di spensieratezza.



E che bello vedere che in città c’era movimento e divertimento non solo d’estate e non solo a Carnevale o per la festa patronale. Sarebbe meraviglioso poter tornare indietro, ma anche andare avanti non è male, se lo si fa con lo spirito giusto.



Per ora, visto che il periodo non permette di concederci particolari momenti di svago in compagnia, teniamoci stretti i ricordi.

E mi raccomando… appuntamento al Pantheon. Ci vediamo tutti lì, non mancate!

di Maria Teresa Valente