Domenica 23 Maggio trekking da Valle Carbonara e Monte Sant’Angelo

Domenica 23 Maggio pv sarà una giornata fantastica, faremo la Via di Francesco che va da Valle Carbonara a Monte Sant’angelo. Facile percorso di 14 km con 200 mt di dislivello distribuiti su 4 km. Uscire dai soliti sentieri per camminare su prati fioriti, lasciarsi inondare dalla fresca e pura aria di luoghi incontaminati su cui s’è menato il Poverello d’Assisi in occasione del suo pellegrinaggio in Terra Santa. L’ombelico di San Michele con la sua speciale energia gli affacci su orizzonti lontani l’incontro con i mansueti le vecchie abitazioni e poi…e poi…insomma…Bellezza pura. Appuntamento alle 8.00 davanti al cancello del cimitero di San Severo per chi parte con me; per gli altri appuntamento alle 9.00 sul piazzale retrostante il cimitero di San Giovanni R.do direzione Monte Sant’angelo.

Da non dimenticare: scarpe da trekking, acqua, calice per il consueto brindisi di commiato a Falanghina fresca.

Rientro previsto per le 17.00 ca.

Per info: Davide dell’Oglio guida Aigae PU135 Tel 347.9632734



















Foto da profilo Facebook di Davide dell’Oglio