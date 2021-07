Domenica 1 agosto allo Stadio Zaccheria di Foggia scende in campo la solidarietà per dire no alla violenza

Domenica 1 agosto allo Stadio Zaccheria di Foggia scende in campo la solidarietà per dire no alla violenza, con le Nazionali di Calcio Soccer Team Forze di Polizia contro la Nazionale Internazionale DJ.

Tanti i protagonisti del mondo dello sport, ma anche della musica e dello spettacolo, che faranno squadra per dare un segnale tangibile contro il maltrattamento, lo stupro ed il femminicidio.



Tra i numerosi personaggi: Stefano Tacconi, Francesco Damiani, Loris e Maurizio Stecca, Beppe Signori, Nino La Rocca, Antonio Zequila, Stefano Di Chiara, i cantanti Anonimo Italiano, Fausto Leali, Moreno vincitore dell’edizione del programma Amici, dj Killer Faber conosciuto nel mondo come il Signore della Tecno e tanti altri che stanno man mano aderendo.



“È questo il primo di una serie di eventi con cui gireremo l’Italia e andremo anche all’estero per manifestare il nostro no corale e deciso contro la violenza sulle donne, ma anche la violenza in generale”, spiega l’ideatore dell’evento, Nino Capobianco.



Durante la serata, che vive in questi giorni le fasi organizzative più salienti, è previsto un collegamento video dalla Spagna con il campione del mondo Rino Gattuso ed un videomessaggio dai popolarissimi comici foggiani Pio e Amedeo.



La soprano di Lucera Antonella Salvatore intonerà l’inno italiano. Per l’occasione gli Abba The Best, una delle più importanti tribute band dello storico gruppo svedese, presenterà in anteprima l’ultimo singolo dal titolo A.MA.MI che, come spiega lo stesso Al Bano, tra i supporter dell’evento, è stato composto “in onore di tutte le vittime di violenza”.

L’evento allo Zaccheria di Foggia sarà trasmesso su 65 emittenti di cui 14 in onda in tutto il mondo sul programma Spazio Musica realizzato a Sanremo. “Che sia l’amore a vincere la partita!”, è l’augurio del grande Al Bano.