Domani su RadioNorba debutta il “My Live” con Nek

È Nek il primo grande protagonista del “My Live” di Radio Norba, in onda da domani, ogni venerdì, alle ore 21, in radio, in tv e su tutte le piattaforme digitali della radio del sud.

Nek quest’anno festeggia ben 30 anni di carriera. Tanti ne sono trascorsi dal suo debutto da solista al Festival di Castrocaro, dove arrivò in finale con “Io ti vorrei”. Due anni dopo arrivò il suo primo Sanremo, nelle Nuove Proposte, e nel ’97 il debutto tra i big con “Laura non c’è”, brano che ha ottenuto un successo internazionale. Ma i suoi successi, che certamente saranno contemplati nella scaletta di domani, davvero non si contano: da “Se una regola c’è” ad “Almeno stavolta”, da “Lascia che io sia” a “Mi farò trovare pronto”, da “Se io non avessi te” a Fatti avanti amore”, fino agli ultimi singoli, “Perdonare”, “Ssshh!!!”, “Un’estate normale”. Gli ultimi album, “Il mio gioco preferito”, parte prima e parte seconda, sono usciti tra il 2019 e il 2020. Quest’anno, dopo la pausa forzata a causa Covid, è tornato con un tour, terminato a settembre, ed ora è impegnato nella scrittura e in nuovi progetti. Al “My Live” di Radio Norba canterà dal vivo accompagnato da chitarre e contrabbasso e si racconterà: il desiderio di condurre uno show televisivo, l’esperienza da coach nei talent, l’aspirazione di scrivere una colonna sonora per il cinema e, non ultimo, anche momenti di vita privata; gli spunti non mancheranno con un grande artista, amatissimo dal pubblico.

Quello con Nek è il primo appuntamento con My Live di Radio Norba presso il “The Heart” di Conversano che ospiterà per 20 settimane i più importanti interpreti della musica italiana, protagonisti di altrettante esclusive monografie. Un programma condotto da Alan Palmieri, che vedrà la partecipazione attiva del pubblico, che potrà partecipare dal vivo aggiudicandosi l’ingresso ascoltando la radio, il tutto nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e di tutte le vigenti disposizioni. Il pubblico sarà parte integrante del format, potendo interagire in diretta con l’ospite protagonista della serata, così come potranno farlo anche tutti i fan collegati con Radio Norba attraverso le varie piattaforme digitali con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni.

Di grande livello anche la squadra tecnica a supporto del nuovo format, scritto con la collaborazione di Marco Pantaleo, e realizzato con la regia di Luigi Antonini, la fotografia di Massimo Pascucci, le scenografie di Gigi Maresca, la direzione tecnica di Dino D’Alessandro, il casting di Pasquale Sabatelli e la direzione di produzione di Carlo Gallo.