Natale a San Giovanni Rotondo Domani parte il Natale di San Giovanni Rotondo

Pista di ghiaccio, Grande Casa di Babbo Natale, mercatini, luminarie, Giardino Incantato e un suggestivo Presepe Vivente nel Borgo Antico

SAN GIOVANNI ROTONDO SI ACCENDE DI MAGIA: UN NATALE STRAORDINARIO DAL 22 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO

Pista di ghiaccio, Grande Casa di Babbo Natale, mercatini, luminarie, Giardino Incantato e un suggestivo Presepe Vivente nel Borgo Antico. La città punta sul Natale per attrarre turisti e valorizzare il territorio.

L'inaugurazione ufficiale si terrà domenica 22 novembre alle ore 18:00 in Piazza dei Martiri, con la grande accensione delle luminarie, dell'imponente albero di Natale e uno spettacolo travolgente.

Tra le attrazioni principali spiccano la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Europa, la Grande Casa di Babbo Natale, il Babbo Natale più grande d'Italia, la suggestiva carrozza di Babbo Natale trainata da cavalli e il magico Giardino Incantato, con spettacolari installazioni luminose.

Grande protagonista sarà il suggestivo Presepe Vivente nel Borgo Antico, in programma il 18, 19 e 20 dicembre e il 4 e 5 gennaio, che trasformerà gli antichi vicoli in un emozionante percorso tra fede, storia e tradizioni.

Il centro storico ospiterà inoltre sette presepi nelle sette chiese, mentre il Museo delle Cere di San Pio arricchirà gli itinerari turistici e religiosi.

Non mancheranno i mercatini di Natale, aperti nei weekend e nei giorni festivi dal 22 novembre al 6 gennaio, spettacoli, musica, animazione e appuntamenti tradizionali, tra cui la Notte delle Sette Chiese del 6 dicembre e la Cavalcata dei Re Magi del 6 gennaio.

Particolarmente significativo sarà il 3 dicembre, con l'accensione dell'Albero dell'Inclusione, simbolo di un Natale aperto a tutti.

Tutti gli eventi, le attrazioni, le date e le novità del Natale 2026 saranno consultabili sul portale:

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