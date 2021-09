Domani l’esordio del Manfredonia contro il Vieste: porte aperte al “Riccardo Spina”

IL “RICCARDO SPINA” RIAPRE LE PORTE PER L’ANDATA DEL DERBY DI COPPA ITALIA ECCELLENZA PUGLIESE CONTRO IL Manfredonia Calcio 1932

La capienza sarà limitata e a tal proposito la società chiarisce le regole fondamentali, per le quali si chiede la massima collaborazione perché non derogabili o modificabili:

– OBBLIGATORIO MOSTRARE IL GREEN PASS PER L’ENTRATA ALLO STADIO

– PER L’ARRIVO ALLO STADIO È FORTEMENTE CONSIGLIATO DI ARRIVARE CON UN CONGRUO ANTICIPO, PER CONSENTIRE LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’ACCESSO ED EVITARE COSÌ CODE CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

– IL PUBBLICO SARÀ OBBLIGATO A RISPETTARE IL POSTO A SEDERE PREVENTIVAMENTE ASSEGNATO, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI DEROGHE, ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO SIA FRONTALMENTE CHE LATERALMENTE

– L’INGRESSO È SUBORDINATO ALL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, CHE DOVRÀ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA NELLA STRUTTURA. NON SARÀ ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’IMPIANTO A CHI È SPROVVISTO DI MASCHERINA.

– IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO RESTA UN OBBLIGO INDEROGABILE PER TUTTA LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO.

N.B. I tagliandi saranno acquistabili presso il botteghino del “Riccardo Spina”