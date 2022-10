Domani lancette indietro di 60 minuti

La notte tra oggi sabato 29 e domani, domenica 30 ottobre occorrerà spostare, alle ore 3, le lancette indietro di un’ora. Si dormirà un’ora in più ma soprattutto la sera farà buio presto e al mattino farà luce prima.

L’ora solare resterà in vigore fino alla fine di marzo del prossimo anno, ovvero fino alla notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2021. In quell’occasione, con l’arrivo della primavera, tornerà l’ora legale e le lancette dovranno essere spostate in avanti.