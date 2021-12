Domani la fresatura del tratto Via San Francesco, Largo San Francesco e Via Seminario

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, informa che nella giornata di domani (martedì 21 dicembre) è in programma la fresatura del tratto Via San Francesco, Largo San Francesco e Via Seminario.

Tale attività rientra nel piano di ripristino delle strade oggetto di cantierizzazione per l’ampliamento e l’ammodernamento di servizi (energia elettrica, fibra ecc) a carico delle stesse imprese e senza alcun costo per le casse comunali.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e rispettare le indicazioni di divieto presenti in loco per consentire il corretto svolgimento dei lavori previsti.