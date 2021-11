Domani Italia-Svizzera, azzurri ai Mondiali se…

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE…

Vince le ultime due gare contro Svizzera e Irlanda del Nord

Vince contro la Svizzera e pareggia contro l’Irlanda del Nord

Pareggia con la Svizzera ed ottiene una vittoria consistente contro l’Irlanda del Nord, mantenendo una maggior differenza reti rispetto agli elevetici

Pareggia le prossime due gare e la Svizzera fa altrettanto

QUANDO L’ITALIA SI PUÓ QUALIFICARE AI MONDIALI

L’Italia non potrà qualificarsi matematicamente il prossimo 12 novembre. Dovrà quindi attendere il 15 dello stesso mese, ovvero il giorno delle ultime partite del Gruppo C per conoscere il suo destino.

ITALIA SICURA ALMENO DEL SECONDO POSTO?

Nessuno vuole ridursi a giocare i playoff come capitato nel 2018 contro la Svezia, ma di base può essere un punto di partenza, per poi combattere per il primo posto e la qualificazione ai Mondiali.

L’Italia è già certa di essersi piazzata in una delle prime due posizioni della classifica del Gruppo C.

CALENDARIO ITALIA VERSO QATAR 2022