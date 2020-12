Domani il V-Day, Regione Puglia: “Ci siamo!”

Ci siamo! Domani è il giorno che potrà definire una svolta decisiva nella lotta alla pandemia.

Un giorno simbolico in cui in tutta Europa parte la vaccinazione anti Covid. Per la nostra regione sarà un test per verificare il funzionamento della macchina messa a punto per la campagna vaccinazione anti Covid”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco alla vigilia del Vaccine Day.

Il V-Day in Puglia parte dal Policlinico di Bari, alle ore 8 di domani, domenica 27 dicembre.

Dall’ingresso di viale Ennio entreranno i mezzi per consegnare le 505 dosi di vaccino assegnate alla Regione Puglia. Le prenderà in consegna la dottoressa Maria Dell’Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le suddividerà nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Il vaccino in questa fase viene trasportato e conservato a una temperatura tra 2 e 8°C.

Alle ore 8.30 dall’area antistante la farmacia partiranno le auto aziendali delle ASL per la consegna dei vaccini nei punti di somministrazione individuati dalle singole aziende ospedaliere.

Alle ore 9 ci si sposterà al Centro trasfusionale dove nella sala donatori al primo piano avverrà la somministrazione del primo vaccino pugliese alla dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari. A seguire saranno vaccinate la specializzanda Lucilla Crudele e l’infermiera Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso .

Saranno presenti l’assessore alla salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, il direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli.

Informazioni di servizio

L’appuntamento con i colleghi della stampa è previsto alle ore 8 nel piazzale di Asclepios. Nel rispetto delle norme sul distanziamento e per garantire la sicurezza delle operazioni l’accesso alla sala donatori sarà limitato. È previsto lo streaming delle prime vaccinazioni dalla sala su link dedicato che verrà comunicato alla redazioni.

Nell’area di accoglienza al primo piano sarà allestita un’area stampa per le interviste.

Gli orari potranno essere soggetti a leggere variazioni. Per l’accesso al centro trasfusionale è necessario accreditarsi con una email all’indirizzoufficiostampa@policlinico.ba.it

o contattando l’ufficio stampa del Policlinico di Bari.