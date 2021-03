Domani alle ore 12 speciale dedicato a Vieste su Rai Due

Domani alle ore 12 su Rai Due, nella trasmissione “Domani è domenica”, andrà in onda uno speciale dedicato a Vieste ed alle bellezze del nostro territorio.”In un momento così delicato per il settore turistico – fa sapere l’Assessore al Turismo Rossella Falcone – è fondamentale lavorare sulla promozione dei luoghi italiani per essere pronti quando finalmente potremo ritornare ad accogliere i nostri preziosi ospiti”. “Domani è domenica” è un rotocalco settimanale condotto da Samanta Togni, per raccontare come gli italiani trascorrono il loro tempo libero. Un viaggio nella cucina, nei libri, nei ricordi e nelle tante proposte per passare serenamente il fine settimana anche in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo. Sapori, luoghi e personaggi, di ieri e di oggi. Con consigli e suggerimenti per ritrovare il piacere di assaporare una domenica.