Domani a Foggia una fiaccolata per Camilla￼

Domani pomeriggio la città di Foggia si fermerà per un momento di preghiera e ricordo in nome della giovanissima Camilla Di Pumpo, la giovane avvocata di 25 anni morta in un incidente stradale avvenuto mercoledì notte in via Matteotti a Foggia.

L’incontro con fiaccolata stanziale – a causa delle normative Covid – si svolgerà in piazza Cesare Battisti, nel pieno centro di Foggia, dalle ore 20 alle ore 22. La fiaccolata è stato organizzata dal Comitato Genitori per Foggia con la collaborazione di colleghi di lavoro del padre della vittima.

“L’incidente di Camilla, giovane e brillante avvocato – spiegano gli organizzatori – è avvenuto nella centralissima e stretta via Matteotti, ed ha scioccato la città di Foggia, che sente l’esigenza di riunirsi, pregare e chiedere sicurezza nelle strade”.

Nelle scorse ore è stato individuato il guidatore dell’auto che si è scontrata con l’auto di Camilla.