Domani 8 marzo nel Chiostro del Comune l’inaugurazione di ‘Serenità’, mostra fotografica dedicata alle donne

DOMANI 8 MARZO NEL CHIOSTRO DEL COMUNE L’INAUGURAZIONE DI “SERENITA'”, MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA ALLE DONNE

Prosegue l’attività di sensibilizzazione promossa dal Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia “Rinascita donna” gestito dal Consorzio Opus e dalla sua consorziata Do.mi Group.

Nella giornata internazionale della donna prende il via una mostra fotografica itinerante dal titolo evocativo “Serenità” che verrà inaugurata a Manfredonia, presso la sede del Comune in Piazza del Popolo, giorno 8 marzo, alle ore 10.00 alla quale parteciperanno il Sindaco Giovanni Rotice, l’Assessora alle Politiche Sociali Grazia Pennella, il Presidente del Consorzio gestore Opus Carlo Rubino, la fotografa Lucia Di Pierro e tutta l’equipe del CAV.

La mostra sarà presente a Manfredonia fino al prossimo 18 marzo per proseguire come da seguente calendario:

– 20 marzo 30 marzo: Comune di Monte Sant’Angelo – installazione in diversi punti della città;

– 1 aprile 10 aprile Comune di Mattinata – sede del Comune di Corso Matino 68;

– 12 aprile 22 aprile Comune di Zapponeta –Biblioteca Comunale G. Di Palma.

Ci sono infiniti modi per rappresentare la violenza, l’arte, in questo senso, è un canale comunicativo potentissimo: attraverso rappresentazioni figurate si possono sollecitare le emozioni più disparate, empatia, paura, rabbia, dispiacere, tutti sentimenti legati certamente al fenomeno della violenza. Il Cav oggi fa una scelta diversa …perché se è vero che la violenza esiste ed è terreno di battaglia quotidiano dell’equipe è vero anche che da questo circuito si può uscire; e se non si diffonde questo messaggio si pregiudica la fiducia riposta nelle tante donne che si rivolgono al servizio per intraprendere il percorso, probabilmente, più difficile della loro vita.

Questo è quanto è stato raccontato affidandolo all’occhio di una fotografa, Lucia di Pierro, che ha reso la sua macchina fotografica strumento per immortalare il riscatto, la riappropriazione di un bene dal valore inestimabile…la libertà di decidere per se stesse. Così il titolo della mostra fotografica è diventato SERENITA’, con la quale il vissuto di ogni donna ha potuto suggere la linfa vitale per il suo riscatto.

Donne seguite negli anni dai centri antiviolenza del Consorzio Opus che si sono volute raccontare oggi, dando testimonianza di un percorso certo difficile ma che conduce, con l’ausilio delle professioniste sempre al loro fianco, a quella consapevolezza del loro vissuto necessaria per andare avanti con tutta la forza di cui sono capaci.

Ricordiamo che il centro antiviolenza garantisce accoglienza e ascolto h24 attraverso un numero verde dedicato presto disponibile e un recapito di telefonia mobile; presso lo sportello sarà possibile usufruire dei servizi di consulenza sociale, psicologica e legale rese dalle professioniste impegnate.

Il CAV sostiene le donne in percorsi di uscita dalla violenza. Offre uno spazio dove è possibile esprimere il vissuto, raccontare e leggere, dal proprio punto di vista, l’esperienza della violenza subita, ricostruire stima e fiducia in se stessi ponendo al centro i desideri, la libertà e l’autonomia di scelta, tracciando una strategia efficace di uscita dalla violenza nel più assoluto rispetto di anonimato, riservatezza e gratuità dei servizi offerti.

Il Centro Antiviolenza è in via San Lorenzo 47, ed è aperto nei giorni Lunedì e Giovedì dalle 10,00 alle 13,00 e il mercoledì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.

Contatti: 0884-519691 / 3495193603 /info@centroantiviolenzamanfredonia.it