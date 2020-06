DL Rilancio, 5 milioni al settore feste e cerimonie

Send an email

Potrebbero diventare erogabili contributi a fondo perduto “nel limite di spesa di 5 milioni di euro nel 2020” per le “imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie”. Lo prevede un emendamento al dl Rilancio approvato in commissione Bilancio alla Camera. Per i contributi sono privilegiate imprese che, a causa del Covid, abbiano subito un perdita di fatturato almeno del 50% rispetto al 2019.