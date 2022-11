Diventa il nuovo volto di internet. Audizioni WeekTv

WeekTV, nuovo progetto di intrattenimento su internet e prima Tv in onda interamente sulle piattaforme YouTube e Twitch, è alla ricerca di un volto per il suo nuovo canale.

Per partecipare, bisogna avere un’età tra i 18 e i 25 anni e la voglia di entrare a far parte del mondo di YouTube e dello streaming video. Partecipare è semplice. Tutti i ragazzi e le ragazze interessate devono inviare all’indirizzo email casting@weektv.it una breve presentazione di se stessi, una foto intera e una foto in primo piano. Invece, le fasi successive si svolgeranno in presenza e saranno comunicate ai selezionati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito weektv.it.