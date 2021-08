Disservizi Dazn, la Lega Serie A interviene

La Lega Serie A è pronta ad analizzare la situazione con Dazn per quanto riguarda i disservizi legati alla trasmissione di alcune delle partite in programma nel primo weekend di campionato. La piattaforma ha già fatto sapere che i problemi sono stati risolti in pochi minuti, ma non basta. Secondo quanto riportato da La Repubblica, i vertici della Serie A hanno deciso di scrivere in giornata una lettera al broadcaster per chiedere ulteriori chiarimenti.