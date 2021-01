Disguido al Centro Trasfusionale di Cerignola: le scuse della Direzione Generale Asl

In riferimento all’episodio segnalato dal vice presidente dell’Avis di Trinitapoli, Domenico Del Negro, circa il rifiuto di una seconda bottiglietta di acqua durante la donazione di plasma nel Centro Trasfusionale di Cerignola, la Direzione della ASL Foggia ha contattato immediatamente la Direzione Medica di Presidio per conoscere i dettagli dell’accaduto.

“Siamo dispiaciuti – dichiara il Direttore della ASL Foggia Vito Piazzolla – e ci scusiamo per l’episodio causato da un banale disguido. Da tempo la Direzione è impegnata a migliorare l’accoglienza e aumentare il grado di umanizzazione dei servizi. Ringraziamo tutti i donatori di sangue per l’encomiabile, prezioso e gratuito sostegno che offrono quotidianamente alla comunità. Li invitiamo a proseguire con lo stesso zelo, certi che troveranno, nei nostri servizi, la dovuta accoglienza”.

La direzione medica di presidio ha già contattato Domenico Del Negro per scusarsi di persona e per garantire che episodi del genere non si verificheranno più in futuro.