DISCRIMINE: Legalità ed infiltrazioni mafiose, appuntamento pubblico sul tema organizzato da POP Officine Popolari



Il discrimine fra legale e illegale in una comunità dovrebbe essere netto, marcato, noto. La legalità, in certe periferie del paese, non è un affare teorico, una parola simbolica per confermare un impegno: è, invece, un metodo che entra nelle pieghe del quotidiano, protegge mondi e comunità, garantisce l’ordine e la tenuta della pace sociale. A Manfredonia, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, parleremo di questo tema e di come sia possibile arginare la morsa del fenomeno mafioso in un incontro di analisi e prospettive.

Interverranno:

Daniela Marcone, vicepresidente di Libera;

Pippo Cavaliere, comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura;

Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo;

Gaetano Prencipe, candidato sindaco di Manfredonia – “Rete civica democratica e popolare”;

Vincenzo Signoriello e Miriam Grassi, progetto “Un’impresa per amica”.

L’appuntamento pubblico è in programma mercoledì 13 ottobre, a partire dalle ore 19.00, al LUC “Peppino Impastato”.