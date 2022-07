Disciplina delle attività di intrattenimento musicale, cambiano gli orari ad agosto e la zonizzazione

Il sindaco di Manfredonia ha ordinato che

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento

musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps,

rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex

art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel

rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le

seguenti modalità:

TUTTI I VENERDì ED I SABATO, COME A LUGLIO ALLE ORE 2.00



• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre

2022, alle ore 02.00;



• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 00.00.



Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione

amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00

Loading…