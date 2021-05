Disastro in Piemonte, precipita funivia: almeno 8 morti

E’ salito ad 8 il bilancio delle vittime dell’incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. E’ quanto si apprende dai soccorritori con confermano il ricovero in codice rosso dei due bambini. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

L’incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune, nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a quota 1.491 metri. Le corse durano una ventina di minuti.

Il cedimento della fune si è verificato a 300 metri dalla vetta della montagna dove c’è la stazione di arrivo. La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio, dove le operazioni di soccorso non sono facili. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa, in azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118. La funivia del Mottarone è stata aperta il 24 aprile dopo il periodo di chiusura dovuta alle restrizioni Covid.