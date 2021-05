Disastro economico per il settore wedding, Perdite del 95% del fatturato, un settore che attende una data per la riapertura

Fermo al palo da troppo tempo il settore del wedding, migliaia di coppie attendono di coronare il proprio sogno. Si attende la data di apertura delle sale ricevimento.

E’ già pronto un protocollo approvato dalla regione puglia e dalla conferenza stato/regioni coerente con le esigenze del settore, si attende l’attuazione. I rappresentanti del settore richiedono una approvazione delle date dei ricevimenti dal 15 Maggio al 15 Giugno con prescrizioni e dopo dal 15 giugno si chiede un alleggerimento dei controlli solo a fronte di un miglioramento dei casi covid. La perdita del settore “matrimoni” è del 95% in Puglia. E’ un disastro economico per tutto il settore del wedding, non solo per le sale ricevimento ma anche per tutto l’indotto.