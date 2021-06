Disabili Delfino parteciperà alla manifestazione calcistica internazionale “Cagliari No Limits”

Si svolgerà questa sera alle 20:30 al PalaTomaiuolo di Manfredonia, la cerimonia di presentazione delle due formazioni dell’A.S.D per Disabili Delfino che parteciperanno al campionato internazionale di calcio denominato “Cagliari No Limits”, una manifestazione altamente competitiva, dall’altissimo valore agonistico al quale già aderiscono da qualche anno le migliori e più attrezzate squadre di calcio a 5 paralimpiche del settore della disabilità relazionale.

Anche per la corrente edizione la Delfino Manfredonia, con il suo presidente Vincenzo Di Staso e con i dirigenti e tecnici Antonio Marinaro, Saverio Azzarone, Gianni di Bari, Leonardo Granatiero e Natalia D’Antuono, hanno dato assenso per la partecipazione della Delfino a questa importante kermesse internazionale, che si svolgerà a Cagliari dal 20 al 24 giugno 2021, sulla considerazione che, a causa della chiusura di ogni attività del settore disabili sportivi dal mese di marzo del 2020, questa è la prima manifestazione sportiva di un certo rilievo alla quale si aderisce.

Tanto, in attesa di riprendere nella più assoluta normalità le attività che dal lontano 1989 vengono svolte a Manfredonia per ragazzi con disabilità relazionale da parte dell’A.S.D per Disabili Delfino, che anticipa l’assoluta novità di aver ottenuto da parte della dirigenza del Centro Sportivo PalaTomaiuolo un importante attestato di adozione, che proseguirà anche per la stagione sportiva 2021/2022.

In occasione della presentazione sarà quindi ufficializzato questo significativo e generoso gemellaggio di adozione da parte del Centro Sportivo PalaTomaiuolo, che possa alleviare nel migliore dei modi le esigenze particolari richieste dalla Delfino Manfredonia, che al “Cagliari No Limits” presenta in competizione ben due rappresentative.

La prima con Stefano Falcone, Pietro Fabiano, Antonio Trimigno, Michele Iliceto, Giuseppe Giordano, Lorenzo Di Staso e un tutor di eccezione come Nicolas Pineiro, calciatore della Risparmio Casa Vitulano, fresca vincitrice della promozione nella Serie A di Calcio a 5, punta certamente ad un risultato importante.

La seconda rappresentativa, quella di base, messa in piedi con scopo ludico e di socializzazione, è invece composta da Michele Basta, Matteo Iacoviello, Matteo Prencipe, Giuseppe Ciociola, Antonio Giordano, Roberto De Leo e Giuseppe De Padova e punta ad ottenere un buon piazzamento finale.

Appuntamento, quindi, questa sera alle 20:30 presso il Centro Sportivo PalaTomaiuolo, dove lo sport, quello puro è di casa, per salutare i “delfini” in partenza per Cagliari.

Manfredonia, 17.06.2021 Settore Comunicazione Delfino Manfredonia