Diodato straordinario all’Eurovision Song Contest. “Fai rumore” emoziona ancora

Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in diretta ieri da Torino su Rai1, un primo vincitore è stato Antonio Diodato, il cantautore pugliese che, dopo la cancellazione della sua partecipazione all’edizione 2020 del concorso europeo per l’emergenza covid, è salito sul palco della kermesse con la sua “Fai rumore”.

Con una performance sensazionale, alternata fra momenti delicati e altri più convinti, Diodato ha cantato la canzone che l’ha portato al successo al Festival di Sanremo 2020. Anno particolare, come tutti ricorderanno: lo scoppio della pandemia, il lockdown mondiale, le morti. Quella sua canzone, dal Palco di Sanremo in poi, si è trasformata in un simbolo di quel periodo: “Fai rumore”, infatti, veniva cantata sui balconi durante i giorni della quarantena, sperando all’epoca in un miglioramento delle condizioni sanitarie del nostro Paese.

Nel 2020 Diodato aveva registrato un’esibizione per ESC in un’Arena di Verona terribilmente vuota, ma ieri con il suo talento e la sua grinta ha emozionato il pubblico nell’arena di Torino e tutti gli europei in collegamento. “Mi sembra la bella chiusura del cerchio dopo le trasformazioni che questa canzone ha vissuto in questi due anni”, ha commentato Diodato.

“Sono fortunato”, ha aggiunto poi. “La passione per la musica mi porta a vivere con consapevolezza. Il biglietto per queste montagne russe l’ho comprato io: non chiedo indietro i soldi”. L’esibizione del cantante tarantino, accompagnato da una scenografica coreografia, ha puntato sull’emozione dei sentimenti e dell’animo. “Racconta un viaggio che appartiene a me e a tanti altri. Il momento iniziale al piano è l’isolamento, poi il contatto fisico dei ballerini simboleggia l’attraversamento di un’umanità che da congelata torna alla vita”.