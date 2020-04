Diociotto anni fa la scomparsa di Alex Baroni. Il ricordo di Claudio Castriotta

Diciotto anni fa, il 13 aprile 2002, moriva a 35 anni Alex Baroni – all’anagrafe Alessandro Guido -, cantautore milanese.



Di adozione romana ,morì in un inversione sbagliata con la moto, in un bruttissimo incidente – Alex Baroni . Una notizia che ha sconvolto il mondo della musica e non solo.

Trentacinque anni, una brillante carriera davanti, un sorriso che è rimasto per sempre impresso nei cuori di chi lo amava.Era laureato in chimica – infati insegnava in un Istituto privato…si presentava in pubblico educato e timido. È stasto prima di tutto un grande corista , facendo tutta la trafila della gavetta, fin quando andò a Sanremo con ” Cambiare” vincendo il premio della critica ; anche se uno dei più grandi pezzi della musica leggera che scrisse fu proprio “Onde” capolavoro assoluto…se ne è andato via troppo presto nel suo cielo colorato…



Di ClaudioCastriotta