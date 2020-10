Dino Marino (San Severo): “Gol di mano, valiamo molto più del Manfredonia!”

DICHIARAZIONI POST GARA

“In un derby ci può stare di tutto, anche che l’arbitro dia una punizione che non ci sta ad un minuto dalla fine e il portiere del Manfredonia (che aveva preso tre pappine) segna, pare con la mano, il goal che permette al Manfredonia, che si é giocato il tutto per tutto, di raggiungere il pareggio al novantaquattresimo. L’#ATSanSevero oltretutto partiva sfavorito perché si é presentato ai nastri di partenza senza il suo capitano #RodolfoDeVivo presente in panchina a spronare i compagni. I giallogranata per 70 minuti sono stati nettamente superiori tecnicamente e fisicamente in ogni reparto rispetto alla ciurma biancoceleste.

Un grazie di cuore va a tutti i ragazzi che veramente hanno dimostrato al passato del ATSanSevero ( il Manfredonia ) che siamo già di un altro livello e che non temiamo nessuno. Siamo talmente giovani che non chiudiamo le partite, infatti da un possibile 4 a 1 abbiamo chiuso la partita 3 a 3, ma sono contento, anche del pareggio, perché ho la consapevolezza che il passato può al massimo galleggiare, con una squadra più esperta avrebbero perso in malo modo, noi invece possiamo solo migliorare… Forza ragazzi, anche se non al completo, valiamo molto di più del Manfredonia !”

DINO MARINO AT. SAN SEVERO