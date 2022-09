Dino Marino ed il post contro i suoi giocatori: “Ho voluto spronarli”

Ho cancellato il mio post sulla partita di domenica, perché non voglio che le questioni poste vengano interpretate diversamente dalla mia volontà, quella cioè di considerare la prestazione della partita con il Mola molto presuntuosa. Magari sarà stato sbagliato usare un linguaggio di verità troppo tranciante e persino poliziesco. È sbagliato che un dirigente che insieme a tutti i tesserati si è posto come primo obiettivo quello di riportare il pubblico allo stadio per ristabilire quella connessione amorosa tra la squadra e la città che si è affievolita ultimamente e che con queste prestazioni viene rimessa in discussione?

Partiamo da un assunto così eliminiamo strumentalizzazioni inutili: personalmente ho grande fiducia in tutta la mia squadra, di ogni giocatore ed in ogni ruolo. Questa fiducia e questa stima non sono affatto scalfite, rimangono intatte perché so il materiale umano e le qualità tecniche di cui è composta.

Diciamolo, il mio atteggiamento può essere stato un po’ troppo paternalistico ma vorrei non destare il sospetto di avere una sindrome come quella del Conte Ugolino. Non voglio mangiare “i miei figli”, ma spronarli a fare meglio e a comprendere sin da ora che è solo con l’umiltà , la fatica e la passione che si può vincere e convincere. Forse ci siamo fatti illudere dal passaggio di turno in coppa. Adesso mettiamo i piedi per terra e andiamo avanti. La connessione con il tuo potenziale pubblico si ha se sei trasparente nelle tue cose, se non ovatti nulla e se usi un linguaggio di verità, cosa che il sottoscritto ha sempre tenuto anche quando ha vinto più di qualche campionato. Se ho colpito la sensibilità di qualche mio giocatore chiedo scusa, non era mia intenzione offendere nessuno meno che mai i miei gioielli che devono ritornare a brillare perché lo possono fare!

– Dino Marino