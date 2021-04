Dimissione ex assessore Rinaldi, la replica della maggioranza

In piena pandemia, Agnese Rinaldi ha rassegnato le dimissioni da Assessore al Welfare, motivando la sua inopinata decisione attraverso un video social, rispetto al quale esprimiamo profondo rammarico.

Mai avremmo immaginato di dover replicare nel bel mezzo di una crisi pandemica alle rimostranze diffuse proprio da chi in questo particolare momento di difficoltà sociale ed economica avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti di riferimento più importanti.



Malcelare difficoltà, carenze, dissapori e incomprensioni personali dietro ai temi più cari a questa Amministrazione, ci sia consentito, trascende la ragione e si rivela come un biasimo indegno ed infamante.

Capacità e competenze non hanno genere!

La Politica è altro!



Con tanto impegno e dedizione – anche quando alcune forze politiche parlavano di inadeguatezza ed incapacità dell’ex Assessore Agnese Rinaldi – si è fatto di tutto per garantire interventi sociali strategici e di importanza fondamentale per la nostra comunità, rinnovandole piena ed incondizionata fiducia ed assumendocene ogni responsabilità.

Un lavoro di squadra, ancor più intenso in questo frangente storico, in cui nemmeno le forze di minoranza hanno fatto mancare il proprio responsabile apporto.



L’ex Assessore Rinaldi ha invece ritenuto di cogliere il momento più opportuno per abbandonare le deleghe e con esse la maggioranza, motivando a distanza di settimane le sue dimissioni ed evitando ogni tipo di coinvolgimento e di confronto democratico all’interno del gruppo.

Uno sgarbo istituzionale!



Un atto politico insolito, grave ed ingiustificato, dopo quasi quattro anni di mandato, che francamente ci rincresce.

Spiacevole è la narrazione dei fatti così come precostituita e contestualizzata, mossa evidentemente da ragioni e da attriti personali, che nulla hanno di politico.

La concessione dei buoni spesa Covid alle famiglie in difficoltà non poteva più attendere i pretesti e le “lunghe assenze fisiche dalla casa comunale” dell’ex Assessore, sempre contattata ed informata di tutto.

È dispiaciuto apprendere come l’ex Assessore riservasse voglia di visibilità e pensasse al suo nome da riportare nei manifesti pubblicitari, mentre noi – con le minoranze – ci preoccupavamo di trovare ogni soluzione possibile per far sì che i meno abbienti potessero avere il “piatto a tavola”.



Il suo assessorato non è stato affatto svuotato, ma arricchito dell’impegno e dalla collaborazione di tutti noi!

Apprendiamo dalle sue dichiarazioni circa l’asserita mancata consegna della corrispondenza a lei indirizzata, per la quale sono già in corso verifiche e non esiteremo a procedere fino in fondo.

Minacce, intimidazioni, accadimenti citati dall’ex Assessore, tutti prontamente denunciati. Ci amareggia come la solidarietà e la più intensa coesione che ne è seguita sia stata dalla stessa addirittura rinnegata e strumentalizzata.

La Città ha bisogno di altro e noi continueremo ad assicurare il massimo impegno.



Anche se le modalità e i tempi con cui l’ex Assessore ha abbandonato una delega importantissima hanno inevitabilmente determinato un’evoluzione nella nostra compagine amministrativa, confidiamo affinché la Consigliera Agnese Rinaldi espleti il proprio ruolo al meglio, nell’interesse dei cittadini e di quanti le hanno accordato fiducia.



Rosa Palomba, Ciuffreda Mariligia, Mattia Benestare, Libera Armillotta, Maria Luigia de Sio, Pierpaolo d’Arienzo, Michele Fusilli, Generoso Rignanese, Giovanni Vergura, Giuseppe Totaro, Vittorio de Padova, Michele Guerra.