Diletta Leotta, la nuova fiamma è un calciatore: di chi si tratta – FOTO

Stando a quanto riportato da Fanpage e il settimanale Gente, Diletta Leotta e l’influencer e surfista Giacomo Cavalli sono già ai ferri corti. La loro frequentazione, che lasciava presagire l’inizio di una storia importante, è praticamente morta sul nascere. Dopo vari tira e molla è arrivato il definitivo addio che, come si legge sulle pagine del settimanale, ha portato la giornalista a consolarsi tra le braccia di un noto calciatore straniero.

Gente ha spifferato che Diletta Leotta e il portiere Loris Karius hanno inizato a seguirsi reciprocamente su Instagram. Ma non è tutto. Il magazine parla di un fil rouge che lega i due e che “al momento è difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore”. Come specifica Gente si dice anche che in questo periodo Diletta sia molto impegnata a studiare per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese. Un modo per poter dialogare con la sua presunta fiamma o per lavorare come giornalista all’estero? Il tempo è galantuomo e si scoprirà presto la verità.