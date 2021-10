Diffamazione sui social, Riccardi passa alle querele. “I veri responsabili ora usano l’hashtag #SoloVotiPuliti”

Ieri mattina, con l’Avv. Andrea Petito, mi sono recato presso il Commissariato di Polizia per depositare una querela contro chi pensa che gli insulti possano passare come critica politica o libertà di opinione.

Le due signore denunciate sono autrici di diffamazione aggravata, oltre ogni consentita tolleranza personale. Evidentemente la macchina della disinformazione, la voglia di non far emergere la verità di questi lunghi anni di governo cittadino alla mia guida, ha indotto determinati soggetti a continuare nella solita logica perversa di utilizzare ogni mezzo per intimidirmi.

Su di me sono state scaricate ogni tipo di responsabilità, ma nonostante le disaventure di questi anni io posso dimostrare a testa alta di essere un uomo della politica del fare, perché in città non c’è opera che non sia riconducibile alla mia attività di amministratore, a tutti i livelli, dal comune, alla provincia alla regione.

Altri, invece, dicendo di fare politica hanno soltanto gonfiato il proprio portafogli e quello dei propri congiunti.

Ma la cosa più imbarazzante è leggere commenti provenire da persone che notoriamente hanno poco da dire e che, per le ragioni più volte rappresentate, si trovano vicine a persone citate nella relazione d’accesso che ha portato, seppur ingiustamente, allo scioglimento del comune di Manfredonia per infiltrazioni mafiose.

Noto anche che molti candidati si rifanno all’hashtag #SoloVotiPuliti, io sono per #SoloVotiLiberi. Ovviamente non si è credibili se si annunciano operazioni di facciata e incontri antimafia, facendo passare l’idea che il problema è di altri, quando è proprio in quegli stessi schieramenti che, a detta della relazione della commissione di accesso, ci sono i responsabili dello scioglimento e i responsabili politici degli ultimi anni.

Evidentemente c’è chi fa finta di non capirlo o, peggio ancora, asseconda l’idea che in questa città si può dire e fare quello che si vuole.

Finchè potrò, pur da solo, vi ricorderò sempre da dove venite.

Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia