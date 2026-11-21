Rodi Garganico Diffamazione al sindaco di Rodi Garganico, condannati due politici e due testate locali

Si tratta di due politici di Forza Italia e due testate locali

Il Tribunale Ordinario di Foggia, con decreto penale di condanna n. 435/2026, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Mario De Simone, ha condannato due parlamentari di Forza Italia per diffamazione aggravata a mezzo stampa e i direttori responsabili di due testate giornalistiche online per omesso controllo sulle pubblicazioni offensive della reputazione del Sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli.

La vicenda risale al settembre 2024 e trae origine dall’ordinanza n. 52 del 17 giugno 2024, con cui il Responsabile della Polizia Locale aveva disposto il divieto dei cortei funebri a piedi per ragioni di sicurezza stradale e carenza di personale.





La dichiarazione del Sindaco Carmine d’Anelli

«Questa condanna rappresenta un importante riconoscimento delle mie ragioni, ma soprattutto richiama alla responsabilità chi interviene nel dibattito pubblico, a maggior ragione quando riveste ruoli politici e istituzionali. Attribuire a un Sindaco comportamenti intimidatori e ritorsivi nei confronti di un consigliere comunale è un’accusa di estrema gravità. Significa mettere in discussione non soltanto la sua reputazione personale, ma anche la correttezza nell’esercizio delle funzioni istituzionali, insinuando che i poteri pubblici vengano utilizzati per colpire un avversario politico.

Nel mio caso, mi ero limitato a sottoporre al Consiglio comunale una questione prevista dalla legge, nell’esercizio delle mie funzioni. Prima il TAR Puglia aveva riconosciuto, nella motivazione della sentenza, la legittimità dell’ordinanza comunale sui cortei funebri. Oggi il Tribunale di Foggia ha condannato chi mi aveva pubblicamente accusato di intimidazioni e ritorsioni. La critica politica, anche aspra, è pienamente legittima. Ma accusare pubblicamente un amministratore di abusare delle proprie funzioni per intimidire un oppositore politico è ben altra cosa. Da chi ricopre incarichi parlamentari è lecito attendersi un particolare senso di responsabilità, anche nella scelta delle parole e nella verifica delle accuse che vengono rivolte agli altri. Ho sempre rispettato il ruolo dell’opposizione e continuerò a farlo. Pretendo, però, lo stesso rispetto per la mia dignità personale e per le istituzioni che rappresento».



