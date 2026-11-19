Dieta e palestra nell'antica Roma: i segreti dei romani per restare in forma

Nell'antica Roma esisteva già una cultura della cura del corpo. I medici dell'epoca avevano persino elaborato indicazioni specifiche per chi voleva perdere peso.

Oggi contiamo le calorie, seguiamo programmi alimentari personalizzati, frequentiamo le palestre e cerchiamo di mantenere sotto controllo il peso corporeo. Potremmo pensare che la cultura della dieta e del benessere fisico sia una conquista relativamente recente. Eppure, facendo un salto indietro di circa duemila anni, scopriamo che anche nell'antica Roma esistevano persone preoccupate per la propria forma fisica, medici che prescrivevano regimi alimentari e filosofi che invitavano a evitare gli eccessi.



I Romani non conoscevano le calorie, il metabolismo o i macronutrienti nella loro accezione moderna. Ma avevano compreso un principio fondamentale: alimentazione, movimento e salute erano strettamente collegati. E soprattutto avevano già individuato un problema che accompagna l'umanità da millenni: l'eccesso di peso.





Celso, il medico romano che spiegava come dimagrire





Una delle testimonianze più sorprendenti arriva da Aulo Cornelio Celso, autore romano vissuto probabilmente nel I secolo dopo Cristo. Nel suo trattato De Medicina, una delle opere mediche più importanti dell'antichità, affrontò anche il tema del peso corporeo.



Celso riteneva che ogni individuo dovesse adattare il proprio stile di vita alla propria costituzione fisica. Chi era troppo magro doveva cercare di aumentare di peso, mentre chi era corpulento doveva dimagrire.



Le sue indicazioni erano piuttosto concrete. Per perdere peso suggeriva di camminare molto, correre, praticare esercizio fisico intenso e modificare le abitudini alimentari. Tra i suoi consigli comparivano anche la riduzione dei pasti e alcune pratiche legate ai bagni e alla sudorazione.



Naturalmente, non tutte queste prescrizioni hanno una validità scientifica secondo i criteri attuali. Alcune erano basate sulle conoscenze mediche del tempo, altre potevano persino essere controproducenti. Ma il dato storico è significativo: già nel mondo romano il dimagrimento era considerato un obiettivo raggiungibile attraverso una combinazione di alimentazione e attività fisica.





Galeno e l'idea di una dieta personalizzata





Un altro protagonista fondamentale della medicina antica fu Galeno, medico greco che visse a Roma nel II secolo dopo Cristo. Nel suo trattato De sanitate tuenda, dedicato alla conservazione della salute, sviluppò una visione articolata del benessere fisico. Non si limitava a parlare di cibo, ma considerava l'intero stile di vita: movimento, riposo, digestione, massaggi, bagni e abitudini quotidiane.



Uno degli aspetti più interessanti del suo pensiero era la convinzione che non esistesse un'alimentazione ideale valida per tutti. Le esigenze cambiavano in base all'età, alla costituzione fisica, all'attività svolta e alle condizioni individuali. Un principio che ricorda, almeno nella sua impostazione generale, quello della moderna nutrizione personalizzata.



Galeno riteneva inoltre che la salute dipendesse dall'equilibrio tra ciò che il corpo introduceva e ciò che consumava attraverso il movimento e le attività quotidiane.





Che cosa mangiavano davvero i Romani?





Quando si parla di alimentazione nell'antica Roma, l'immaginazione corre spesso ai grandi banchetti aristocratici, alle tavole ricche di carni, pesci, salse e vino. Ma quella era soltanto una parte della realtà.



L'alimentazione quotidiana della maggioranza della popolazione era molto più semplice e comprendeva cereali, pane, legumi, verdure, frutta e olio d'oliva. Il pane e i cereali rappresentavano una componente fondamentale della dieta. I legumi, come fave e lenticchie, garantivano un importante apporto nutritivo, mentre verdure e frutta completavano i pasti. Il pesce era consumato in diverse forme, mentre la carne aveva una presenza variabile in funzione delle disponibilità economiche e delle abitudini locali.



Naturalmente le differenze sociali erano notevoli. Le famiglie più ricche potevano permettersi una maggiore varietà di alimenti e banchetti elaborati, mentre le fasce meno abbienti avevano un'alimentazione più limitata.



Le ricerche archeologiche e bioarcheologiche, attraverso lo studio di ossa, denti e altri resti, stanno permettendo di ricostruire sempre meglio le abitudini alimentari degli abitanti dell'Impero.





Le terme: non soltanto relax, ma anche attività fisica





Un altro elemento importante della cultura del benessere romano era rappresentato dalle terme. I grandi complessi termali non erano semplicemente luoghi destinati all'igiene personale. Erano anche centri di socializzazione e, in molti casi, disponevano di spazi dedicati all'attività fisica: le cosiddette palaestrae. Qui si praticavano corsa, lotta, esercizi con pesi e giochi con la palla. L'attività fisica poteva essere seguita da massaggi, unzioni con olio e bagni caldi o freddi.



Per i Romani più attenti alla cura del corpo, questa combinazione rappresentava una parte importante della routine quotidiana. Il movimento non era considerato soltanto uno strumento per sviluppare la forza, ma anche un modo per mantenere l'organismo in salute.





I banchetti e il problema degli eccessi alimentari





Ma se esistevano medici che consigliavano di dimagrire, evidentemente esisteva anche il problema opposto: mangiare troppo. La letteratura latina offre numerose testimonianze della passione di alcuni aristocratici per i banchetti abbondanti.



Uno degli esempi più celebri si trova nel Satyricon di Petronio, con la famosa cena di Trimalcione. Una rappresentazione letteraria, e volutamente esagerata, del lusso e dell'ostentazione alimentare di alcuni ambienti sociali. Le tavole potevano essere cariche di numerose portate, carni, pesci, salse elaborate, frutta e vino. Il piacere del cibo diventava talvolta una manifestazione di ricchezza e prestigio.



Celso, nel suo trattato medico, affrontava anche le conseguenze degli eccessi e criticava il ricorso abituale al vomito dopo i pasti, pratica associata alla possibilità di continuare a mangiare nonostante l'abbondanza del banchetto.



Non bisogna però immaginare una società interamente dedita agli eccessi: la maggioranza dei Romani conduceva una vita alimentare molto più sobria.





Quanto c'è di moderno nella dieta degli antichi Romani?





Il confronto con la scienza contemporanea è affascinante. Oggi sappiamo che mantenere un peso corporeo adeguato dipende da numerosi fattori: apporto energetico, qualità degli alimenti, attività fisica, sonno, genetica e condizioni individuali.



I medici romani non possedevano queste conoscenze, ma avevano intuito che il benessere non dipendesse da un singolo elemento. Celso insisteva sul movimento e sulla necessità di adattare il regime alimentare alla costituzione fisica. Galeno attribuiva grande importanza all'equilibrio tra alimentazione, attività e riposo.



Non tutto ciò che consigliavano era corretto: alcune pratiche terapeutiche erano inefficaci e altre potenzialmente dannose. Tuttavia, l'idea di prendersi cura del proprio corpo attraverso abitudini quotidiane equilibrate era già presente.





Duemila anni fa, come oggi, la salute passava anche dalla tavola





La storia della dieta non comincia con le moderne palestre, con i nutrizionisti o con le applicazioni che misurano le calorie. Nell'antica Roma esistevano già persone che cercavano di controllare il peso, medici che prescrivevano regimi alimentari e una cultura del movimento legata alla salute.



Naturalmente non possiamo sovrapporre le loro conoscenze a quelle della medicina moderna. Ma una cosa colpisce: a distanza di duemila anni, alcune delle raccomandazioni di fondo sono rimaste sorprendentemente familiari. Mangiare in modo equilibrato, muoversi regolarmente, evitare gli eccessi e rispettare le esigenze del proprio organismo. A quanto pare, almeno su questo, i Romani avevano già cominciato a porsi le domande giuste.



