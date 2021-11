Dieci anni di intimidazioni agli amministratori locali: una ogni 20 ore. Presentato il X° Rapporto di Avviso Pubblico “Amministratori sotto tiro”

In dieci anni di raccolta dati Avviso Pubblico ha censito su tutto il territorio nazionale 4.309 casi di

minaccia e aggressione nei confronti di amministratori locali e personale della Pubblica

Amministrazione, una media di 36 intimidazioni al mese, una ogni 20 ore.



È quanto emerge dal 10° Rapporto “Amministratori sotto tiro”, presentato questa mattina, giovedì 4

novembre 2021, in diretta streaming sui canali social di Avviso Pubblico, alla presenza del ministro

dell’Interno, Luciana Lamorgese.



Il maggior numero di casi è stato censito nelle quattro regioni a tradizionale insediamento

mafioso – nell’ordine Sicilia, Calabria, Campania, Puglia – che insieme raccolgono 2.555 casi (il 59%

del totale). Seguono Sardegna, Lazio, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto.



Tutte le province italiane hanno fatto registrare almeno un atto intimidatorio o di minaccia nel

corso di questi 10 anni (2011-2020). Domina la classifica la provincia di Napoli, seguita da quella di

Cosenza e Reggio Calabria. L’unica presente nella top ten a non essere collocata nel Sud/Isole è quella

di Roma (5° posto). La prima provincia per atti intimidatori del Nord è Milano (15° posto).

“Quando dieci anni fa Avviso Pubblico ha iniziato a monitorare il fenomeno delle minacce e delle

intimidazioni agli amministratori locali e al personale della Pubblica Amministrazione, in molti pensavano

ad un esperimento destinato a durare poco, ritenendola una questione prettamente meridionale, limitata

alle regioni a tradizionale insediamento mafioso – ha dichiarato Roberto Montà, Sindaco di

Grugliasco (Torino) e Presidente di Avviso Pubblico nel suo intervento di apertura – I numeri, emersi

nel corso degli anni, hanno raccontato una realtà completamente diversa: il caso Amministratori sotto tiro

coinvolge l’intero territorio nazionale, nessuna regione esclusa, e non è limitato alla sola sfera criminale,

ma investe il rapporto tra cittadini e politica, influenzato dalle condizioni socio-economiche dei territori”.

“Questo Rapporto è nato non solo con l’intento di denunciare una situazione intollerabile, ma anche per

ricordare che esiste la buona politica”, ha concluso il Presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà.

“La maggioranza degli amministratori locali è composta da persone perbene e capaci, animate da spirito

di servizio, che vengono colpite perché si impegnano a ripristinare la legalità violata, a portare trasparenza

negli uffici pubblici, a tutelare i beni comuni. Donne e uomini che vanno sostenuti, incoraggiati e non

lasciati soli”.



“Il Rapporto di Avviso Pubblico rappresenta un lavoro prezioso, capace di offrire chiavi di lettura

aggiornate, attraverso cui decodificare le linee evolutive del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti

degli Amministratori locali”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Ogni volta

che un amministratore locale viene minacciato e intimidito diventiamo tutti un po’ meno liberi, perdiamo

una parte della nostra libertà. Noi come ministero dell’Interno siamo impegnati per vincere questa sfida

insieme a voi”.



Nel suo intervento il ministro Lamorgese ha poi dedicato ampio spazio ad alcune delle proposte

presentate dalla nostra Associazione durante l’ultima riunione con l’Osservatorio sul fenomeno degli atti

intimidatori nei confronti degli amministratori locali del ministero dell’interno, alla quale ha partecipato anche

una delegazione di Avviso Pubblico.



“A seguito delle proposte emerse vi anticipo che sono state avviate interlocuzioni con il ministero

dell’Economia proprio per prevedere un veicolo normativo che possa consentire la copertura finanziaria

necessaria a creare un Fondo di una durata triennale. Il Fondo potrebbe rappresentare un segno tangibile

anche al mondo delle autonomie soprattutto per i giovani amministratori”, ha aggiunto il ministro

Lamorgese. “Abbiamo inoltre avviato un approfondimento tecnico-giuridico con gli uffici del ministero

della Giustizia per accendere un faro anche sul versante repressivo degli atti intimidatori”.

“Sul tema della formazione il dipartimento per gli Affari interni territoriali convocherà invece a breve il

tavolo di lavoro, all’interno del quale ci sarà anche Avviso Pubblico, per programmare le attività formative

per il prossimo anno – ha aggiunto il ministro – Bisogna educare i giovani alla democrazia e alla libertà.

In questo il ruolo del ministero dell’Istruzione avrà un ruolo strategico e per questo abbiamo ritenuto

fondamentale coinvolgerli direttamente nella costruzione del percorso che sarà avviato nei prossimi

mesi”.

“Durante l’ultima riunione dell’Osservatorio è emerso infine che i Report periodici da noi elaborati e

quelli di Avviso Pubblico fanno perno su criteri di monitoraggio diversi che quindi generano anche

risultanze diverse – ha concluso il ministro -. Questa secondo me non è una criticità ma un punto di

forza perché le due rivelazioni consentono una lettura comparativa dello stesso fenomeno e quindi una

maggiore comprensione”

Per il quarto anno consecutivo è la Campania a far registrare il maggior numero di intimidazioni a

livello nazionale, con 85 casi censiti (furono 92 nel 2019). Seguono appaiate Puglia e Sicilia con 55

atti intimidatori, che fanno segnare un evidente calo rispetto al 2019, rispettivamente del 23 e del 17 per

cento. In discesa anche la Calabria (38 casi rispetto ai 53 del 2019), che prosegue un trend iniziato da

alcuni anni, che si colloca al 4° posto. La Lombardia si conferma la regione più colpita del Nord Italia

(37 casi, nove in meno del 2019), seguita dal Lazio (36 casi, stabile). Chiudono le prime 10 posizioni

Veneto (30 casi, uno dei pochi territori in aumento), Emilia-Romagna (25), Toscana (23) e Sardegna

(21)